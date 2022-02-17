В Казани нарушился график движения троллейбусов №8 — причиной стала оставленная под контактной сетью машина

Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Парина,5 водитель оставил каршеринговую машину под контактной сетью, в результате чего остановилось движение троллейбусного маршрута №8. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

В результате инцидента люди, стоящие на остановке, не могут добраться в необходимые места. Помимо этого, нарушен график движения троллейбусов. На место вызвали сотрудников ГАИ. В каршеринговую компанию также сообщили о происшествии.

Недавно в городе на перекрестке улиц Павлюхина — Назарбаева водитель одного из автомобилей подрезал троллейбус. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта выехал на обочину. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.



Диана Жиленкова