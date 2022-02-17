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В Казани нарушился график движения троллейбусов №8 — причиной стала оставленная под контактной сетью машина

08:16, 17.02.2022 1
В Казани нарушился график движения троллейбусов №8 — причиной стала оставленная под контактной сетью машина
Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Парина,5 водитель оставил каршеринговую машину под контактной сетью, в результате чего остановилось движение троллейбусного маршрута №8. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

В результате инцидента люди, стоящие на остановке, не могут добраться в необходимые места. Помимо этого, нарушен график движения троллейбусов. На место вызвали сотрудников ГАИ. В каршеринговую компанию также сообщили о происшествии.

Недавно в городе на перекрестке улиц Павлюхина — Назарбаева водитель одного из автомобилей подрезал троллейбус. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта выехал на обочину. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:06
    Найти водителя, внести в черный список пользователей каршеринга, вкатить штраф в размере убытка МУП «Метроэлектротранс» из-за простоя. Может, тогда мозги на место встанут
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