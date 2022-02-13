В Казани каршеринговая иномарка въехала в столб

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В Казани на Оренбургском тракте иномарка въехала в столб. Водитель на Volkswagen не справился с управлением из-за гололеда, сообщает «Татарстан-24».



Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в столб. Предполагается, что при спуске с горы водитель резко затормозил, не рассчитав расстояния до поворота. Молодой человек не пострадал.

В Казани в субботу произошло 164 ДТП, в двух столкновениях автомобилей пострадали люди. Четырех водителей задержали в пьяном состоянии, столько же не имели водительских прав. В отдел полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Маргарита Головатенко