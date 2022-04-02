Песков заявил, что Россия укрепит военный потенциал на западных рубежах

Россия укрепит военный потенциал на западных рубежах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что у стран НАТО укрепляется военный потенциал. Президент поручил разработать план по ответному увеличению и укреплению военного потенциала России на западных рубежах.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас, — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что смена власти в России не является целью Североатлантического альянса. По его словам, и НАТО, и президент США Джо Байден едины во мнении по этому вопросу. Канцлер Германии отметил, что данная тема не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую ведет альянс.



Диана Жиленкова