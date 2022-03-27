Шольц: смена власти в России не является целью НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что смена власти в России не является целью НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам немецкого канцлера, и НАТО, и президент США Джо Байден едины во мнении по этому вопросу. Шольц отметил, что этот вопрос не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую ведет альянс.

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Накануне Байден, выступая в Польше, заявил, что Украина никогда не станет победой для России, а российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти. В ответ на это Белый дом заявил, что Байден не имел в виду смену режима в России или власть Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже прокомментировал это, отметив, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России. Сегодня постпред США при НАТО Джулианн Смит, комментируя вчерашние слова Байдена, также заявила, что страна не стремится сменить руководство России.

Дарья Акимова