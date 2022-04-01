Председатель КНР заявил, что ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Евросоюзу, России, США и НАТО необходимо создать механизм безопасности в Европе. По его словам, мир должен поддерживать диалог России и Украины, а не подливать масла в огонь.

Как отметил Си Цзиньпин, Китай сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки. Правительство КНР направило гуманитарную помощь стране, а также тем государствам, которые принимают беженцев.

Фото: скриншот видео Минобороны России

По мнению Си Цзиньпина, годы или даже десятилетия могут уйти на восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине. Их распространение, в особенности на мировую экономику, должны предотвратить Китай и ЕС, передает ТАСС.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если КНР будет оказывать военную помощь России, то это может подорвать репутацию Пекина в Европе. По ее словам, репутационные потери могут затронуть бизнес и инвестиции.

Диана Жиленкова