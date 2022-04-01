Сайт Badoo перестал работать в России и Белоруссии

Сайт знакомств Badoo перестал работать на территории России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте сервиса.

Отмечается, что профиль и основные функции Badoo по-прежнему доступны в приложении. В то же время приложение уже удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery.

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— Нам жаль, что мы больше не можем радовать участников нашего сообщества, всем тем, за что вы любите Badoo, но мы остаемся рядом, чтобы помочь вам адаптироваться к переменам, — говорится в заявлении Badoo.

В марте на территории России ограничил работу сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com. Он больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри страны. В то же время возможность забронировать места для проживания в других государствах осталась.

Диана Жиленкова