Booking.com ограничил поиск и бронирование объектов в России

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com ограничил работу в России. Он больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Однако возможность найти и забронировать места для проживания в других странах осталась.

Сегодня вечером в России ограничили доступ к социальной сети Twitter. По информации Роскомнадзора, это было сделано на основании статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Также сегодня ведомство приняло решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории РФ.



Дарья Акимова