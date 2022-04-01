За сутки из Мариуполя эвакуировали более трех тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За сутки из Мариуполя без участия Киева эвакуировали 3 046 человек, за все время — 118 765 граждан. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности поступило 2 733 575 обращений по эвакуации с Украины в Россию. За минувшие сутки такое желание изъявили 1 378 человек, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Мизинцев отметил, что неонацисты по-прежнему удерживают в качестве «живого щита» более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. Боевики батальонов территориальной обороны держат в заложниках 6 472 иностранных гражданина из 17 государств.

По данным Минобороны России, за день поражены 40 военных объектов Украины, в том числе два зенитных ракетных комплекса. В воздухе сбит один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотника. С начала спецоперации уничтожены 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотников, 1 854 танка и другая техника.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова