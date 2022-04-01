Компания по производству энергосберегающего оборудования Danfoss покинет Россию и Белоруссию

Датская компания по производству энергосберегающего оборудования Danfoss объявила о намерении покинуть рынки России и Белоруссии. Деловые операции с этими странами были приостановлены в конце февраля — начале марта.

Как пояснили в Danfoss, с тех пор компания регулярно оценивала ситуацию. Решение о выходе из России и Белоруссии принято в связи с последствиями санкций, сбоями в цепочке поставок и другими проблемами с логистикой, передает «Интерфакс».

Фото: ru.wikipedia.org

— Мы по-прежнему уделяем первостепенное внимание безопасности и благополучию наших российских и белорусских команд и их семей, — отметили в компании.

В марте компания по производству электроники и бытовой техники LG Electronics объявила о приостановке поставок в Россию. Деятельность на территории страны приостановил ряд других компаний. Например, несколько дней назад о подобном решении объявила французская компания Decathlon.

Диана Жиленкова