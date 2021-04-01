За угрозы и выбивание долгов коллекторам будет грозить 12 лет тюрьмы

В Уголовный кодекс России планируют ввести новую статью за незаконную деятельность в ходе возврата просроченных задолженностей физлиц. По ней коллекторам за «выбивание» долгов может грозить до 12 лет тюрьмы, сообщают «Известия».

Законопроект может быть рассмотрен до конца весенней сессии. Наказание вводится за угрозы или применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Коллектору за это грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на этот же срок. Если это совершила организация, то за это предлагают лишать свободы на срок до 12 лет.

Ранее в Татарстане судебные приставы привлекли к ответственности коллекторов за частые звонки. С данной жалобой в Управление ФССП по РТ обратилась жительница республики.