В Татарстане перед судом предстанут двое казанцев, которые пытались продать 3 кг наркотиков

Двое жителей Казани обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



По версии следствия, 29-летняя женщина и 30-летний мужчина вместе с неизвестными приобрели более 3 кг наркотиков для незаконного сбыта. Часть была помещена в тайники-закладки в Высокогорском и Пестречинском районах. Также наркотики обвиняемые хранили дома в поселке Самосырово, в автомобиле и при себе.



Фото: Максим Платонов

В апреле прошлого года преступная деятельность была пресечена. Свою вину женщина полностью признала, а ее соучастник причастность к преступлению отрицал. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Дело против неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Недавно сообщалось, что в Татарстане полицейские изъяли у местного жителя наркотики и оружие. Возбуждены уголовные дела. Свою вину мужчина признал.



Диана Жиленкова