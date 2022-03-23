В Татарстане полицейские обнаружили в автомобиле местного жителя наркотики и оружие

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане полицейские изъяли у местного жителя наркотики и оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 36-летний житель Казани. В результате осмотра транспортного средства в подлокотнике был обнаружен сверток с белым порошковым веществом.

Фото: Максим Платонов (архив)

Исследование показало, что найденное являлось мефедроном массой более 24,4 грамма. Кроме того, на заднем сиденье машины были обнаружены и изъяты два предмета, схожих с оружием, два магазина, а также шесть патронов калибра 9 мм.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Казанец признал свою вину и дал признательные показания.

В феврале в столице Татарстана у 22-летнего жителя Новокузнецка изъяли почти 300 граммов наркотиков. Молодого человека задержали в ходе проверки оперативной информации у одного из домов по улице Возвышенной. Возбуждено уголовное дело.



Диана Жиленкова