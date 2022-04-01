В Минстрое России планируют усилить ответственность за незаконные перепланировки в квартирах

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал сегодня, что Минстрой планирует усилить контроль и ответственность за незаконные перепланировки в квартирах для повышения безопасности эксплуатации газового и вентиляционного оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Файзуллина, вмешательство в работу газового оборудования приводит к печальным последствиям. Он считает, что нужно найти сбалансированный подход, который и не нарушит право граждан на неприкосновенность жилья, и обеспечит соблюдение собственниками помещений требований к безопасности эксплуатации оборудования.

Министр добавил, что ведомство продолжает работу по выявлению и контролю незаконных перепланировок.

Фото: Максим Платонов

На днях в Минстрое России рассказали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги не планируется увеличивать выше уже запланированного уровня индексации. Тарифы изменяются один раз в год — 1 июля.



Дарья Акимова