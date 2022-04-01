Путин обсудил с Совбезом России меры по нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности
Президент России Владимир Путин провел очередное заседание с постоянными членами Совета безопасности страны. Трансляция мероприятия не велась.
Основной темой обсуждения сегодняшнего заседания стало обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности.
Совещание открыл Путин, обозначив главный вопрос для обсуждения. Затем он дал слово для доклада министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, пишет ТАСС.
В конце марта Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности России четырех экспертов — директора Института Европы Алексея Громыко, директора центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александра Никитина, главного научного сотрудника института США и Канады РАН Александра Панова и научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова.
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