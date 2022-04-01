Татарстанцев предупредили о сильном дожде и снеге сегодня вечером и в субботу

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане во второй половине 1 апреля, а также ночью и днем в субботу, 2 апреля, ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о тумане с понижением видимости до 500 метров и менее.

Завтра в республике ожидаются сильный снег, в том числе мокрый, и дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана. На дорогах сильная гололедица и снежная каша, в отдельных районах — снежные заносы.



Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне в Гидрометцентре республики предупредили, что количество осадков за 1—3 апреля может приблизиться к месячной норме. В первые три дня апреля Татарстан будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона. Из-за этого погода значительно ухудшится, а атмосферное давление существенно понизится.



В воскресенье, 3 апреля, в Татарстане ожидается дождь. Синоптики предупреждают, что местами ветер усилится до 15—20 м/с. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем от +8 до +13 градусов.

Татьяна Демина