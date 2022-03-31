Гидрометцентр Татарстана: количество осадков за 1—3 апреля может приблизиться к месячной норме

Фото: Максим Платонов

Следующий месяц в Татарстане начнется с выпадения обильных осадков. В Гидрометцентре республики предупредили, что их количество за 1—3 апреля может приблизиться к месячной норме.

По прогнозу синоптиков, в первые три дня апреля Татарстан будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона. Из-за этого погода в республике существенно ухудшится, а атмосферное давление существенно понизится.

В пятницу и субботу, 1—2 апреля, в Татарстане ожидается умеренный и сильный снег, в том числе мокрый, а в южных районах республики — снег с дождем. Ночью и утром местами возможны гололед и туман, видимость в таких условиях может ухудшиться до 500—1000 метров и менее, предупреждают синоптики. На дорогах сильная гололедица, снежная каша, местами снежные заносы.

Ночные температуры установятся в пределах от -4 до +3 градусов. Днем 1 апреля в Татарстане потеплеет до 0... +5 градусов, 2 апреля — до +2... +7 градусов, а на юге до +11.

В воскресенье, 3 апреля, в Татарстане ожидается дождь. Синоптики предупреждают, что местами ветер усилится до 15—20 м/с. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем от +8 до +13 градусов.

В начале следующей недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода с существенными осадками, заявили в Гидрометцентре республики.

Напомним, ученые КФУ предупреждали, что восточные районы Татарстана могут «недобирать осадков». По их прогнозу, в апреле в республике установится гораздо более теплая, чем ранее, весна: с повышением средней температуры на 1—1,5 градуса. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина