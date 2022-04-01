В Татарстане с начала года приставы взыскали более 30,1 млн рублей штрафов за вождение в нетрезвом виде

Фото: пресс-служба УФССП РФ по РТ

С начала 2022 года в Татарстане судебные приставы взыскали штрафов на сумму более 30,1 млн рублей за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

Кроме того, 580 должников по штрафам были ограничены в выезде за пределы России. Также приставы вынесли постановления о взыскании на денежные средства должников в рамках почти 1 200 исполнительных производств.

В Казани мужчину оштрафовали за вождение автомобиля в нетрезвом виде на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Казанец штраф не оплатил, за что получил арест на пять суток. Однако и это на него не повлияло. Тогда судебный пристав арестовал его имущество — мобильный телефон. После этого мужчина погасил долг.

С января по сентябрь 2021 года в Татарстане судебные приставы взыскали 84 млн рублей долгов по штрафам за вождение в нетрезвом виде. В конце августа того же года в республике судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль Skoda Оctavia, который принадлежал компании, уклоняющейся от штрафов и уплаты налогов. В общей сложности компания задолжала 290 тысяч рублей.



Дарья Акимова