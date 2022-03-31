В ВОЗ не видят признаков появления новых опасных штаммов коронавируса

Ряд экспертов считают, что «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса. Об этом заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Однако все равно существует вероятность, что может появиться новый вариант, более заразный или тяжелый. Вуйнович напомнила, что больший охват вакцинацией снижает риск появления нового варианта в будущем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдельно она подчеркнула, что признаков появления новых опасных штаммов коронавируса пока не наблюдается, однако они могут возникнуть к осени. Пандемия COVID-19 еще не завершилась, россиянам необходимо продолжить ревакцинацию, пишет ТАСС.



В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесум заявил, что организация считает наиболее вероятным сценарием развития ситуации с пандемией COVID-19 снижение тяжести протекания заболевания вследствие усиления иммунитета у населения. ВОЗ разработала третью редакцию стратегического плана по COVID-19. Самый благоприятный сценарий предполагает, что появятся новые штаммы коронавируса, которые вызывают менее тяжелое течение COVID-19. В этом случае менять формулу нынешних вакцин не придется.



Татьяна Леухина