В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 1 044 человека
За сутки в Татарстане прививку против COVID-19 сделали 1 044 человека. Всего провакцинировано 2 499 736 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Из общего количества привитых вторую дозу препарата в Татарстане получил 1 926 021 человек. Повторную вакцинацию прошли 280 893 татарстанца.
Отметим, что в Татарстане упали темпы вакцинации против коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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