В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 1 044 человека

За сутки в Татарстане прививку против COVID-19 сделали 1 044 человека. Всего провакцинировано 2 499 736 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Из общего количества привитых вторую дозу препарата в Татарстане получил 1 926 021 человек. Повторную вакцинацию прошли 280 893 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в Татарстане упали темпы вакцинации против коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Максим Кокунин