В марте спрос на услуги мастеров по ремонту техники и электроники в Казани вырос на 40%

В марте казанцы отдавали технику в ремонт на 40% чаще, чем в прошлом году. По сравнению с февралем спрос на эту услугу вырос на 17%. Об этом говорится в исследовании «Avito.Услуги».



Аналитики отмечают рост спроса на ремонт техники Apple. В марте россияне отдавали в ремонт свои девайсы на 40% чаще, чем месяцем ранее. Чаще всего они предпочитают вместо покупки новых моделей восстанавливать уже имеющиеся.

В Казани в марте спрос на ремонт iPad увеличился по сравнению с февралем на 267%, а количество предложений от мастеров возросло на 200%. Также жители столицы Татарстана стали активнее обращаться к мастерам с iPhone — за март 2022 года по сравнению с февралем спрос на их обслуживание вырос на 38%.

Фото: pxhere.com

Казанцы в марте решали ремонтировать собственные смартфоны вместо покупки новых флагманских моделей. По данным сервиса, при поломке они стали на 52% чаще отдавать гаджеты мастерам по обслуживанию техники, чем в марте прошлого года.

Ранее исследование сервиса Avito показало, что в Казани продажи товаров для снятия стресса увеличились на 17% с марта 2021 года. Жители столицы Татарстана стали чаще покупать поп-ит, игрушки-сквиши, ароматические свечи.



Татьяна Леухина