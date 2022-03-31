Исследование: в марте казанцы стали чаще покупать товары для поднятия настроения

В этом марте на сайте товаров для хобби и отдыха совершалось покупок на 32% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Казани продажи товаров для снятия стресса увеличились на 17% с марта 2021 года, говорится в исследовании «Авито».

В этом месяце продажи поп-ит выросли в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость игрушки составила 570 рублей, это на 51% дешевле, чем в 2021-м. В Казани игрушки поп-ит покупали в 3,3 раза чаще, чем весной прошлого года. Его продавали в среднем за 370 рублей.

Игрушки-сквиши в марте покупали на 34% чаще, чем в феврале. В Казани ее продажи выросли в четыре раза по сравнению с весной 2021 года, средняя цена — 340 рублей.

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В марте этого года такие товары покупали на 34% чаще, чем в прошлом. Приобрести игрушку можно в среднем за 650 рублей. В Казани продажи сквишей выросли в четыре раза по сравнению с весной 2021 года, а средняя стоимость составила 340 рублей.

Также жители столицы Татарстана скупали спиннеры на 38% чаще, чем в 2021 году. Средняя стоимость игрушки — 850 рублей. Выросла популярность ароматических свечей в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Казанцы покупают их в среднем за 370 рублей.

Кроме того, ароматические масла в Казани покупали на 36% чаще, чем весной прошлого года, а аромадиффузоры — на 16% больше. Купить их можно в среднем за 1 920 рублей и 1 960 рублей соответственно.



Ранее исследование «Авито» показало, что казанцы стали активнее покупать рассаду капусты и малины. Продажи саженцев капусты выросли в два раза, а малины — в семь раз. Спрос на клубнику у казанцев составил 26%, а по России 23%. Среди цветов наиболее заметно выросли продажи: астры (в два раза), петунии (в 3,6 раза) и розы (+20%).



Татьяна Леухина