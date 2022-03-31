Минцифры России предложило на 3 года снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса

Минцифры России направило письмо губернаторам с предложением на 3 года снизить до 1% с 6% налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу. Об этом заявили в ведомстве.

Также Минцифры предложило исключить требование по количеству человек в организации для получения льгот. Так на меры поддержки смогут претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта правительство объявило о новых мерах поддержки отечественного IT-сектора. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина