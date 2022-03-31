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Федеральная налоговая служба разъяснила, как заплатить налог по упрощенной системе в этом году

17:34, 31.03.2022
Федеральная налоговая служба разъяснила, как заплатить налог по упрощенной системе в этом году
Фото: nalog.gov.ru

В России изменили сроки уплаты по упрощённой системе налогообложения (УСН) для отдельных отраслей. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

На шесть месяцев продлеваются:

  • срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
  • срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года.
  • для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;
  • для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.

В новые сроки нужно уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). В дальнейшем налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа.

Срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года. Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности.

В начале марта ФНС рассказала, как получить имущественный налоговый вычет в упрощенном порядке через личный кабинет.

Татьяна Леухина
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