Федеральная налоговая служба разъяснила, как заплатить налог по упрощенной системе в этом году
В России изменили сроки уплаты по упрощённой системе налогообложения (УСН) для отдельных отраслей. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.
На шесть месяцев продлеваются:
- срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
- срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года.
- для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;
- для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
В новые сроки нужно уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). В дальнейшем налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа.
Срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года. Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности.
В начале марта ФНС рассказала, как получить имущественный налоговый вычет в упрощенном порядке через личный кабинет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым