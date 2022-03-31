В ВОЗ считают, что тяжесть протекания COVID-19 снизится по мере усиления иммунитета

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает наиболее вероятным сценарием развития ситуации с пандемией COVID-19 снижение тяжести протекания заболевания вследствие усиления иммунитета у населения. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Организация разработала третью редакцию стратегического плана по COVID-19. Предусматриваются и другие варианты развития событий: при снижении иммунитета будут возникать «периодические всплески» заболеваемости, и нужны будут бустерные прививки для уязвимых групп населения.

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Наиболее благоприятный сценарий предполагает, что появятся новые штаммы коронавируса, которые вызывают менее тяжелое течение COVID-19. Тогда не потребуется менять формулу нынешних вакцин. При «наихудшем сценарии» может возникнуть более вирулентный и заразный вариант коронавируса. В таком случае быстро снизится «защита людей от тяжелого заболевания и смерти», пишет ТАСС.

На прошлой неделе директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в некоторых европейских странах наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 после отмены ограничений. Такая ситуация связана с тем, что некоторые европейские страны, в их числе Германия, Франция, Италия и Великобритания, сняли ограничения в рамках борьбы с COVID-19 слишком резко.

Татьяна Леухина