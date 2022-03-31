Песков заявил, что в Кремле не принимают меры после заявлений о вхождении Южной Осетии в состав России

Кремль не предпринимает юридических и иных действий после заявления Южной Осетии о планах по проведению референдума по вхождению республики в состав России. Об этом рассказал пресс-секретарь российского прездиента Дмитрий Песков.

— Но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся, — приводит его слова «РИА Новости».

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Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.



— Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться, — сообщил Бибилов.

Затем сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов пояснил, что законодательство России предусматривает процедуру принятия в состав страны государств в качестве субъектов. Для этого нужно, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум.

Сегодня утром стало известно, что такой референдум может состояться в мае — июне. Как заявил Бибилов, в случае вхождения в состав России республика намерена объединиться с Северной Осетией.

Диана Жиленкова