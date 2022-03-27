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Глава британского МИД назвала условия для снятия санкций против России

06:25, 27.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава британского МИД назвала условия для снятия санкций против России
Фото: realnoevremya.ru

Главные условия для снятия рестрикций в отношении России — прекращение огня и вывод войск с территории Украины, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Telegraph.

Она добавила, что от России затребуют обязательство о том, что в будущем агрессии не будет, сообщает RT.

Трасс считает, что сейчас против России нужно удвоить ограничения, а еще увеличить количество поставляемого Украине оружия и военной техники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на каждый враждебный шаг США обязательно последует реакция России, она будет болезненной для американской стороны.

Маргарита Головатенко
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