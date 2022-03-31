Абрамченко: правительство России не планирует вводить регулирование цен на продовольствие

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что правительство не намерено вводить регулирование цен на продовольствие. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, власти вообще не занимаются регулированием цен. Они должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия, дополнила вице-премьер.

Абрамченко отметила, что власти анализируют самочувствие производителей продуктов питания и в случае роста издержек быстро принимают необходимые меры, чтобы обеспечить, к примеру, дополнительное финансирование по льготным кредитам. Она добавила, что системообразующим предприятиям агропромышленного комплекса решено было выделить 26 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне стало известно, что торговые сети «О’Keй» и Auchan Retail («Ашан» и «Атак») отказались от обязательств по добровольному ограничению наценок на некоторые социально значимые товары. Решение принято с целью расширить предложение потребительских товаров и устранить локальные дефициты.



Дарья Акимова