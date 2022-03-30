Крупные торговые сети отказались от ограничения наценки на социально значимые товары

Фото: Антон Журавлев (архив)

Торговые сети «О’Keй» и Auchan Retail («Ашан» и «Атак») отказались от обязательств по добровольному ограничению наценок на некоторые социально значимые товары, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).



Решение принято с целью расширить предложение потребительских товаров и устранить локальные дефициты, указали в сообщении торговые сети.

Как указывают в ФАС, служба продолжает анализировать ценообразование на социально значимые товары и оперативно реагировать на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее ретейлеры ООО «О'Кей» и Auchan Retail, а также Х5 Group и АО «Тандер» («Магнит») уведомили ФАС о добровольном ограничении наценки в 5% на ряд товаров. Речь шла о наценке на социально значимые продукты из четырех категорий — молочной продукции, хлебобулочных изделий и сахара, овощей из «борщевого набора».

Маргарита Головатенко