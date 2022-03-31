Татарстан занял 2-е место по количеству зарегистрированных случаев дачи взятки в январе—феврале 2022 года

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял второе место по количеству зарегистрированных случаев дачи взятки в январе—феврале 2022-го, следует из рейтинга, опубликованного Генеральной прокуратурой России. В республике за первые два месяца этого года зафиксировали 65 преступлений, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

На первом месте в рейтинге Генпрокуратуры находится Московская область — 72 зарегистрированных случая дачи взятки за январь и февраль 2022 года. На третьем месте после Татарстана находится Москва — 50 фактов коррупции. В топ-5 по этому показателю вошли также Воронежская область и Ставропольский край — 43 и 27 случаев соответственно.

скриншот crimestat.ru

По количеству зарегистрированных случаев получения взятки (статья 290 УК РФ) Татарстан в рейтинге Генеральной прокуратуры по итогам января—февраля 2022 года занял третью строчку. В республике за два месяца зафиксировали 59 таких преступлений.

В лидерах оказались Москва — 73 зарегистрированных случая получения взятки, и Московская область — 68. В топ-5 по количеству зафиксированных преступлений по статья 290 УК РФ вошли также Воронежская область (58) и Краснодарский край (48).

скриншот crimestat.ru

Напомним, по данным Генпрокуратуры, за 2021 год в Татарстане зарегистрировали 51 933 преступления — это 9-е место среди всех регионов России. Республика заняла первое место по количеству зарегистрированных за прошлый год преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ, — 266 случаев дачи взяток. Подробнее — в материале «Реального времени»



Татьяна Демина