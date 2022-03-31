Главное о коронавирусе на 31 марта: пандемия продлится около 1,5 года, сладкое снижает иммунитет при «омикроне»
С Тукаевской ЦРБ снимут статус ковидного госпиталя
За последние сутки в Татарстане выявлено 270 случаев заражения коронавирусом. Всего на 31 марта общее количество инфицированных в республике достигло 137 248. Выздоровели за весь период 128 398 человек, в том числе 845 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 867 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 79 человек.
- Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков обозначил основные задачи властей республики в настоящее время — это продолжительность жизни татарстанцев не менее 72,2 года и снижение коэффициента общей смертности. В прошлом году из-за коронавируса он достигал 15,5 на тысячу человек, но все равно был самым низким среди регионов ПФО.
- В начале апреля с Тукаевской центральной районной больницы снимут статус ковидного госпиталя. Сотрудники медучреждения проводят дезинфекцию помещений и готовятся к приему пациентов по основному профилю. По итогам 2021 года в этой больнице от COVID-19 вылечились 2 042 пациента. В основном в медучреждение поступали жители района, в том числе челнинцы, а также граждане северо-восточной части Татарстана.
Регионы России продолжают ослаблять COVID-ограничения
За последние сутки в России выявили 19 277 новых случаев коронавируса, выздоровели 50 496 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 842 925 человек, а выздоровевших — до 16 838 787. За сутки болезнь унесла жизни 345 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 368 722 человека.
- Профессор-вирусолог Петр Чумаков прогнозирует, что пандемия COVID-19 продлится в мире еще около полутора лет. По его словам, сейчас главная угроза исходит из Китая, где наблюдается рост заболеваемости — это может привести к появлению нового штамма коронавируса, а из-за большой численности населения риск возникновения новых мутаций очень сильно вырастет. Чумаков посоветовал продолжать ревакцинироваться каждые полгода, особенно пожилым людям, которые очень уязвимы.
- Диетолог Елена Игнатикова посоветовала россиянам, заразившимся омикрон-штаммом коронавируса, отказаться от мороженого и других сладких десертов. По ее словам, сахар в сладких и жирных десертах негативно влияет на иммунитет. Укрепить иммунитет поможет легкое, но при этом калорийное питание: подойдут отварные овощи и продукты с большим содержанием белка — мясо, рыба, яйца и творог.
- Власти Новосибирской области приняли решение смягчить масочный режим в регионе и сделали его рекомендательным. Юридическим лицам теперь можно обслуживать клиентов без масок. Обязанность носить маски сохраняется для сотрудников компаний и соцучреждений, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, например, врачей и фитнес-тренеров.
- Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 30 апреля. В регионе сохраняется действие масочного режима.
- Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Марий Эл до 31 мая. По-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан.
- Медики в Свердловской области не получили выплаты за работу с пациентами, заболевшими коронавирусом. Оперштаб региона сообщил, что средства не были выплачены по техническим причинам. В 2020 году губернатором Евгением Куйвашевым было принято решение о ежемесячных выплатах для врачей, работающих в стационарах больниц с пациентами, заразившимися коронавирусом или с подозрением на него, в размере 40 тысяч рублей.
- В Бурятии смягчили требования о ношении защитных масок. Обязательным оно остается для посетителей кинотеатров, культурных мероприятий, медицинских и социальных учреждений, а также детских садов. В торговых центрах, магазинах и общественном транспорте соблюдать это требование больше не нужно. Как уточнили в пресс-службе правительства республики, положения указа действуют до 30 апреля включительно.
- Перечень жизненно необходимых лекарств, цены на которые регулирует государство, пополнился новыми препаратами. В него добавлены: молнупиравир, который применяется для лечения COVID-19, и три дополнительные формы противовирусного препарата фавипиравир — порошок, концентрат, лиофилизат. Препараты из этого списка используют при лечении по программе ОМС и бесплатно выдают льготникам по рецептам лечащих врачей.
ВОЗ: COVID-19 не станет последней пандемией в истории человечества
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 486 874 009 человек, 6 138 426 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 057 236). На второй строчке — Индия (43 024 440), на третьей — Бразилия (29 920 604), на четвертой — Франция (25 633 476), на пятой — Великобритания (21 234 719).
Больше всего смертей зафиксировано в США (979 869). За ними следуют Бразилия (659 769), Индия (521 129), Россия (361 014, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 845).
- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что COVID-19 не станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, после завершения пандемии необходимо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом на душу населения. Кроме того, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях. Он добавил, что миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии.
- Также Гебрейесус назвал наиболее вероятным сценарием развития пандемии COVID-19 более легкое течение заболевания на фоне усиления иммунитета у населения. По его прогнозу, коронавирус продолжит эволюционировать, но тяжесть болезни со временем снизится, поскольку вырастет иммунитет вследствие вакцинации и инфицирования.
- С 1 апреля Франция снимает ограничения на получение туристических виз для россиян, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Запись на получение визы станет доступна для большого количества категорий заявителей. Отмечается, что получение визы не гарантирует возможности немедленного въезда во Францию. Речь идет о территориях, где все еще действуют ограничительные меры на границе.
- В западных районах Шанхая ввели локдаун раньше, чем планировалось из-за роста заболеваемости COVID-19. В связи с этим администрация юго-западного района Минхан объявила, что движение общественного транспорта будет приостановлено до 5 апреля. Изначально планировалось, что локдаун будет поделен на две фазы: с 28 марта по 1 апреля будет закрыта часть города к востоку от реки Хуанпу, с 1 апреля — к западу. За это время чиновники планировали провести тестирование на коронавирус 26 млн горожан.
- Также власти Шанхая переоборудовали ряд стадионов и выставочных комплексов города в объекты централизованного карантина для бессимптомных носителей COVID-19 и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Речь идет, в частности, о международном выставочном центре (SNIEC), а также выставочном центре, где проходила всемирная выставка World Expo. В них теперь размещают людей в возрастной категории от 7 до 70 лет без хронических заболеваний, которые не нуждаются в лечении в специализированных медицинских учреждениях.
- Президент США Джо Байден заявил, что COVID-19 «больше не контролирует» жизни американцев. По его словам, благодаря стратегии, которую страна применяла в течение прошлого года в вопросе вакцинации, тестов, лечения и прочего, она вышла на новый этап пандемии. Байден напомнил о мерах, принятых администрацией для преодоления пандемии, и призвал Конгресс выделить необходимые средства для продолжения этой борьбы.
- Тест на коронавирус австрийского теннисиста Доминика Тима дал положительный результат. В среду он впервые с июня 2021 года провел официальный матч. Ранее он получил травму запястья во время матча второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Тиму 28 лет, он занимает 50-е место в рейтинге, а на его счету 17 титулов ATP.
- Также положительный тест на коронавирус получил главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти. Подробности его состояния не сообщаются.
- Минздрав Болгарии сообщил, что иностранные гости с 1 апреля должны обязательно иметь сертификат о вакцинации от коронавируса при въезде в страну. Правило будет действовать до 15 мая. Кроме того, со следующего месяца в Болгарии отменяется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации и введенные ранее ограничения.
- Швейцария отменяет с 1 апреля все социальные и санитарные ограничения, которые вводились в связи с распространением коронавируса. В частности, больше не нужно будет носить защитные маски в общественном в транспорте и медицинских учреждениях. По словам правительства, благодаря «высокому уровню иммунитета у населения в последние недели нет значительного увеличения числа госпитализаций в отделениях интенсивной терапии», хотя число выявляемых случаев заражения остается высоким.
- Латвия упрощает правила пересечения границы с 1 апреля на фоне улучшения эпидемической ситуации. Отменят требование о предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенной болезни или подтверждения отрицательного теста на COVID-19. Вместе с тем это требование останется обязательным для пассажиров, приезжающих из стран, находящихся в красной зоне риска. Требование о наличии сертификата также не распространяется на детей в возрасте младше 12 лет, работников транспортных услуг, моряков, авиапассажиров и летящих транзитом.
- В Литве из-за улучшения эпидемиологической обстановки отменяется требование находиться в публичных закрытых помещениях в медицинских масках. При этом носить их по-прежнему придется в учреждениях здравоохранения, общественном транспорте, учреждениях опеки.
- Американские ученые доказали, что люди, переболевшие «омикроном», не получают иммунной защиты от других штаммов коронавируса. Специалисты связывают это с тем, что данный штамм размножается в основном на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и не опускается в легкие, поэтому в крови не формируется достаточного количества защитных белков. Исследователи также сравнили случаи заражения «дельтой» и «омикроном» при так называемой прорывной инфекции, когда заболевают вакцинированные от COVID-19. Оказалось, что у пациентов после заражения «дельтой» титры антител были в 10,8 раза выше.
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