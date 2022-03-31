Главное о коронавирусе на 31 марта: пандемия продлится около 1,5 года, сладкое снижает иммунитет при «омикроне»

Фото: Ринат Назметдинов

С Тукаевской ЦРБ снимут статус ковидного госпиталя

За последние сутки в Татарстане выявлено 270 случаев заражения коронавирусом. Всего на 31 марта общее количество инфицированных в республике достигло 137 248. Выздоровели за весь период 128 398 человек, в том числе 845 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 867 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 79 человек.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков обозначил основные задачи властей республики в настоящее время — это продолжительность жизни татарстанцев не менее 72,2 года и снижение коэффициента общей смертности. В прошлом году из-за коронавируса он достигал 15,5 на тысячу человек, но все равно был самым низким среди регионов ПФО.

Фото: Максим Платонов

В начале апреля с Тукаевской центральной районной больницы снимут статус ковидного госпиталя. Сотрудники медучреждения проводят дезинфекцию помещений и готовятся к приему пациентов по основному профилю. По итогам 2021 года в этой больнице от COVID-19 вылечились 2 042 пациента. В основном в медучреждение поступали жители района, в том числе челнинцы, а также граждане северо-восточной части Татарстана.

Регионы России продолжают ослаблять COVID-ограничения

За последние сутки в России выявили 19 277 новых случаев коронавируса, выздоровели 50 496 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 842 925 человек, а выздоровевших — до 16 838 787. За сутки болезнь унесла жизни 345 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 368 722 человека.

Профессор-вирусолог Петр Чумаков прогнозирует, что пандемия COVID-19 продлится в мире еще около полутора лет. По его словам, сейчас главная угроза исходит из Китая, где наблюдается рост заболеваемости — это может привести к появлению нового штамма коронавируса, а из-за большой численности населения риск возникновения новых мутаций очень сильно вырастет. Чумаков посоветовал продолжать ревакцинироваться каждые полгода, особенно пожилым людям, которые очень уязвимы.

Диетолог Елена Игнатикова посоветовала россиянам, заразившимся омикрон-штаммом коронавируса, отказаться от мороженого и других сладких десертов. По ее словам, сахар в сладких и жирных десертах негативно влияет на иммунитет. Укрепить иммунитет поможет легкое, но при этом калорийное питание: подойдут отварные овощи и продукты с большим содержанием белка — мясо, рыба, яйца и творог.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Новосибирской области приняли решение смягчить масочный режим в регионе и сделали его рекомендательным. Юридическим лицам теперь можно обслуживать клиентов без масок. Обязанность носить маски сохраняется для сотрудников компаний и соцучреждений, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, например, врачей и фитнес-тренеров.

Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 30 апреля. В регионе сохраняется действие масочного режима.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Марий Эл до 31 мая. По-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан.

Фото: Максим Платонов

Медики в Свердловской области не получили выплаты за работу с пациентами, заболевшими коронавирусом. Оперштаб региона сообщил, что средства не были выплачены по техническим причинам. В 2020 году губернатором Евгением Куйвашевым было принято решение о ежемесячных выплатах для врачей, работающих в стационарах больниц с пациентами, заразившимися коронавирусом или с подозрением на него, в размере 40 тысяч рублей.

В Бурятии смягчили требования о ношении защитных масок. Обязательным оно остается для посетителей кинотеатров, культурных мероприятий, медицинских и социальных учреждений, а также детских садов. В торговых центрах, магазинах и общественном транспорте соблюдать это требование больше не нужно. Как уточнили в пресс-службе правительства республики, положения указа действуют до 30 апреля включительно.

Фото: Максим Платонов

Перечень жизненно необходимых лекарств, цены на которые регулирует государство, пополнился новыми препаратами. В него добавлены: молнупиравир, который применяется для лечения COVID-19, и три дополнительные формы противовирусного препарата фавипиравир — порошок, концентрат, лиофилизат. Препараты из этого списка используют при лечении по программе ОМС и бесплатно выдают льготникам по рецептам лечащих врачей.



ВОЗ: COVID-19 не станет последней пандемией в истории человечества

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 486 874 009 человек, 6 138 426 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 057 236). На второй строчке — Индия (43 024 440), на третьей — Бразилия (29 920 604), на четвертой — Франция (25 633 476), на пятой — Великобритания (21 234 719).



Больше всего смертей зафиксировано в США (979 869). За ними следуют Бразилия (659 769), Индия (521 129), Россия (361 014, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 845).

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что COVID-19 не станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, после завершения пандемии необходимо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом на душу населения. Кроме того, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях. Он добавил, что миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии.

Также Гебрейесус назвал наиболее вероятным сценарием развития пандемии COVID-19 более легкое течение заболевания на фоне усиления иммунитета у населения. По его прогнозу, коронавирус продолжит эволюционировать, но тяжесть болезни со временем снизится, поскольку вырастет иммунитет вследствие вакцинации и инфицирования.

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 апреля Франция снимает ограничения на получение туристических виз для россиян, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Запись на получение визы станет доступна для большого количества категорий заявителей. Отмечается, что получение визы не гарантирует возможности немедленного въезда во Францию. Речь идет о территориях, где все еще действуют ограничительные меры на границе.

В западных районах Шанхая ввели локдаун раньше, чем планировалось из-за роста заболеваемости COVID-19. В связи с этим администрация юго-западного района Минхан объявила, что движение общественного транспорта будет приостановлено до 5 апреля. Изначально планировалось, что локдаун будет поделен на две фазы: с 28 марта по 1 апреля будет закрыта часть города к востоку от реки Хуанпу, с 1 апреля — к западу. За это время чиновники планировали провести тестирование на коронавирус 26 млн горожан.

Также власти Шанхая переоборудовали ряд стадионов и выставочных комплексов города в объекты централизованного карантина для бессимптомных носителей COVID-19 и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Речь идет, в частности, о международном выставочном центре (SNIEC), а также выставочном центре, где проходила всемирная выставка World Expo. В них теперь размещают людей в возрастной категории от 7 до 70 лет без хронических заболеваний, которые не нуждаются в лечении в специализированных медицинских учреждениях.

Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден заявил, что COVID-19 «больше не контролирует» жизни американцев. По его словам, благодаря стратегии, которую страна применяла в течение прошлого года в вопросе вакцинации, тестов, лечения и прочего, она вышла на новый этап пандемии. Байден напомнил о мерах, принятых администрацией для преодоления пандемии, и призвал Конгресс выделить необходимые средства для продолжения этой борьбы.



Тест на коронавирус австрийского теннисиста Доминика Тима дал положительный результат. В среду он впервые с июня 2021 года провел официальный матч. Ранее он получил травму запястья во время матча второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Тиму 28 лет, он занимает 50-е место в рейтинге, а на его счету 17 титулов ATP.

Также положительный тест на коронавирус получил главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти. Подробности его состояния не сообщаются.

Фото: realmadrid.com

Минздрав Болгарии сообщил, что иностранные гости с 1 апреля должны обязательно иметь сертификат о вакцинации от коронавируса при въезде в страну. Правило будет действовать до 15 мая. Кроме того, со следующего месяца в Болгарии отменяется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации и введенные ранее ограничения.

Швейцария отменяет с 1 апреля все социальные и санитарные ограничения, которые вводились в связи с распространением коронавируса. В частности, больше не нужно будет носить защитные маски в общественном в транспорте и медицинских учреждениях. По словам правительства, благодаря «высокому уровню иммунитета у населения в последние недели нет значительного увеличения числа госпитализаций в отделениях интенсивной терапии», хотя число выявляемых случаев заражения остается высоким.

Латвия упрощает правила пересечения границы с 1 апреля на фоне улучшения эпидемической ситуации. Отменят требование о предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенной болезни или подтверждения отрицательного теста на COVID-19. Вместе с тем это требование останется обязательным для пассажиров, приезжающих из стран, находящихся в красной зоне риска. Требование о наличии сертификата также не распространяется на детей в возрасте младше 12 лет, работников транспортных услуг, моряков, авиапассажиров и летящих транзитом.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Литве из-за улучшения эпидемиологической обстановки отменяется требование находиться в публичных закрытых помещениях в медицинских масках. При этом носить их по-прежнему придется в учреждениях здравоохранения, общественном транспорте, учреждениях опеки.

Американские ученые доказали, что люди, переболевшие «омикроном», не получают иммунной защиты от других штаммов коронавируса. Специалисты связывают это с тем, что данный штамм размножается в основном на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и не опускается в легкие, поэтому в крови не формируется достаточного количества защитных белков. Исследователи также сравнили случаи заражения «дельтой» и «омикроном» при так называемой прорывной инфекции, когда заболевают вакцинированные от COVID-19. Оказалось, что у пациентов после заражения «дельтой» титры антител были в 10,8 раза выше.

Максим Кокунин