С Тукаевской центральной районной больницы снимут статус ковидного госпиталя

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В начале апреля с Тукаевской центральной районной больницы снимут статус ковидного госпиталя. Сотрудники медучреждения проводят дезинфекцию помещений и готовятся к приему пациентов по основному профилю, сообщают «Вести КАМАЗа».

По итогам 2021 года в этой больнице от COVID-19 вылечились 2 042 пациента. В основном в медучреждение поступали жители района, в том числе челнинцы, а также граждане северо-восточной части Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Тукаевская ЦРБ стала принимать пациентов с коронавирусом весной 2020 года. За два года медучреждение не прекращало лечить жителей республики от COVID-19.

Недавно главврач больницы Галим Сабирзянов сообщил, что в 2021 году смертность в Тукаевском районе Татарстана возросла на 24% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего причинами смерти становились болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и коронавирус.

Диана Жиленкова