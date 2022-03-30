Естественная убыль населения Казани за 2021 год составила почти 2,5 тысячи человек

По итогам 2021 года в Казани естественная убыль населения составила почти 2,5 тысячи человек. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в прошлом году в столице Татарстана родились 15 763 человека, что на 412 больше, чем в 2020 году. Умерли — 18 230 казанцев, это на 2 130 больше, чем в 2020-м. В сравнении с показателями по республике, смертность в Казани ниже, а рождаемость выше.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков заявил, что основные задачи властей в настоящее время — это продолжительность жизни татарстанцев не менее 72,2 года и снижение коэффициента общей смертности. Он отметил, что ниже всего этот показатель был в 2019 году, когда составлял 11 на тысячу жителей. В 2021 году из-за коронавируса он достигал 15,5 на тысячу человек, но все равно был самым низким среди регионов ПФО.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2020 года в Казани естественная убыль достигла 831 человека, а численность населения сократилась на 50 человек с учетом миграции. В Татарстане число постоянно проживающих жителей сократилось на 8,8 тысячи человек.



Дарья Акимова