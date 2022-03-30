В Южной Осетии в ближайшее время состоится референдум о вопросе присоединения к России

В Южной Осетии в ближайшее время состоится референдум о вопросе присоединения к России. Об этом заявил спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев.

— У нас все основания вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет. Главное сегодня — провести референдум и войти в состав РФ, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikimedia.org

С инициативой включить Южную Осетию в состав России выступил сегодня президент республики Анатолий Бибилов. Он сообщил, что власти Южной Осетии намерены в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса.



Сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что российское законодательство предусматривает процедуру принятия в состав страны государств в качестве субъектов. Для этого нужно, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум.

Татьяна Леухина