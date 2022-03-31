В ДНР заявили, что украинских силовиков не выпустят из Мариуполя

Украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.



По его словам, боевикам уже делали предложение о выходе, но они отказались:

— Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим, — сказал он «РИА Новости».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в подвалах зданий Мариуполя обнаружили тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой.

Маргарита Головатенко