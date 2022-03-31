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В ДНР заявили, что украинских силовиков не выпустят из Мариуполя

07:27, 31.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В ДНР заявили, что украинских силовиков не выпустят из Мариуполя
Фото: vk.com/mil

Украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, боевикам уже делали предложение о выходе, но они отказались:

— Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим, — сказал он «РИА Новости».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в подвалах зданий Мариуполя обнаружили тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой.

Маргарита Головатенко
Общество

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