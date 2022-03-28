Минобороны России сообщило об обнаружении тел жертв украинских нацистов со следами пыток в Мариуполе
В подвала зданий Мариуполя обнаружили тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Спасенные из города мирные жители рассказывали, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами, пишет «РИА Новости».
Также он сообщил, что в пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на «бандер-мобилях», обстреляли очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды.
С начала спецоперации из Мариуполя российские военные вывели 105 534 человека. Это было сделано без какого-либо участия украинской стороны.
На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявлял, что Россия займется восстановлением Мариуполя.
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