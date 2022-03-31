Минниханов в Сенегале обсудит сотрудничество с республикой

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Вчера вечером президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сенегал. В международном аэропорту Дакара его встретил госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моиз Диар Дьеган САРР, чрезвычайный и полномочный посол России в Сенегале и Гамбии Дмитрий Кураков, сообщает пресс-служба президента республики.

В Сенегале запланированы деловые встречи, в том числе с представителями руководства страны, а также участие в деловом форуме «Татарстан — Сенегал». Минниханов поблагодарил за прием и возможность обсудить сотрудничество между двумя сторонами.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана поздравил с выходом Сенегальской сборной на чемпионат мира по футболу — 2022: в матче африканского отбора в Дакаре команда Сенегала победила национальную сборную Египта. Госсекретарь отметил, что символично начать визит с такого важного и хорошего события для сенегальцев.

В состав татарстанской делегации вошли министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мэр города Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, представители АО «Казанский вертолетный завод», АО «Ремдизель» и другие.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В конце февраля делегация Сенегала находилась с рабочим визитом в Татарстане. Минниханов отмечал, что сотрудничество республики с этой африканской страной обладает большим потенциалом, который на данный момент не реализован в полной мере.



Маргарита Головатенко