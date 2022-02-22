Минниханов: сотрудничество между Татарстаном и Сенегалом имеет большой потенциал

Сотрудничество между Татарстаном и Сенегалом обладает большим потенциалом, который на данный момент не реализован в полной мере. Об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов на встрече с делегацией Сенегала.

Президент республики предложил искать новые перспективные направления для расширения сотрудничества. Например, в развитии взаимодействия с африканской страной заинтересованы компании «Татнефть» и КАМАЗ.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов добавил, что в текущем году делегация РТ планирует отправиться в Сенегал. В рамках визита будет представлен экономический потенциал республики, а также обозначат перспективные направления для сотрудничества. Так, одним из них является индустрия халяль.

«Сенегал — мусульманская страна. Мы ваши самые северные братья. В этом году мы будем праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Будем рады видеть на этом празднике наших друзей из Сенегала», — рассказал президент Татарстана.



В прошлом месяце Минниханов отправился с рабочим визитом в Казахстан. Основными сферами для сотрудничества двух республик он назвал энергетику, промышленность, сельское хозяйство, нефтехимию и производство газомоторного топлива.



Диана Жиленкова