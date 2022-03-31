Обнаружена самая далекая от Земли обозримая звезда

Космический телескоп «Хаббл» обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду Earendel, сформировавшуюся почти 13 миллиардов лет назад. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (EКА).

Звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Она видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.

Предыдущий рекорд принадлежал звезде, обнаруженной телескопом в 2018 году. Она существовала, когда Вселенной было около 4 миллиардов лет.

В январе «Реальное время» опубликовало пять самых захватывающих снимков Вселенной, сделанных телескопами, и рассказало, как снимки, присланные ими, позволили сделать интересные научные открытия.

Татьяна Леухина