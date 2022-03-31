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В Пентагоне заявили, что не могут связаться с коллегами из России

02:25, 31.03.2022
В Пентагоне заявили, что не могут связаться с коллегами из России
Фото: wikimedia.org

Военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, но те не берут трубку. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее он сообщал, что министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли с начала военной операции на Украине безуспешно пытаются дозвониться до Москвы.

Фото: mil.ru

— Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали, — приводит «РИА Новости» его слова.

В начале марта Пентагон заявил о создании канала связи с российским военным ведомством. Ее создали для предотвращения просчетов и инцидентов. Также, по словам представителя Пентагона, США по-прежнему сохраняют с Россией ряд каналов коммуникации, чтобы обсуждать важнейшие вопросы в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

Татьяна Леухина
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