В Пентагоне заявили о создании канала связи с Минобороны России

Пентагон в связи с ситуацией на Украине установил с Министерством обороны России канал связи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Прямая линия была создана с 1 марта с целью предотвращения просчетов и инцидентов. Также, по словам представителя ведомства, США по-прежнему сохраняют с Россией ряд каналов коммуникации, чтобы обсуждать важнейшие вопросы в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова