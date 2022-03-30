В Татарстане ночью похолодает до -14 градусов
В Татарстане этой ночью резко похолодает. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра РТ.
В ночь на четверг в республике ночью ожидается до -4..-9 ˚C, при прояснениях и в северных районах до -14 ˚C.
Днем в Татарстане воздух прогреется от -1..до +4 градусов. Синоптики предупредили, что в республике прогнозируется туман с вечера 30 марта. На дорогах ожидается сильная гололедица.
По данным Гидрометцентра РТ, к концу недели потеплеет до +10 градусов, однако метели по-прежнему будут идти.
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