В Татарстане ночью похолодает до -14 градусов

В Татарстане этой ночью резко похолодает. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В ночь на четверг в республике ночью ожидается до -4..-9 ˚C, при прояснениях и в северных районах до -14 ˚C.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем в Татарстане воздух прогреется от -1..до +4 градусов. Синоптики предупредили, что в республике прогнозируется туман с вечера 30 марта. На дорогах ожидается сильная гололедица.

По данным Гидрометцентра РТ, к концу недели потеплеет до +10 градусов, однако метели по-прежнему будут идти.

Татьяна Леухина