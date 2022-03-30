Новости общества

23:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ночью похолодает до -14 градусов

22:59, 30.03.2022
В Татарстане ночью похолодает до -14 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане этой ночью резко похолодает. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В ночь на четверг в республике ночью ожидается до -4..-9 ˚C, при прояснениях и в северных районах до -14 ˚C.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем в Татарстане воздух прогреется от -1..до +4 градусов. Синоптики предупредили, что в республике прогнозируется туман с вечера 30 марта. На дорогах ожидается сильная гололедица.

По данным Гидрометцентра РТ, к концу недели потеплеет до +10 градусов, однако метели по-прежнему будут идти.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также