Татарстанцев предупредили о тумане и сильной гололедице 31 марта

В Татарстане и Казани с вечера 30 марта и до 31 марта ожидается туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.



Так, с 18 часов 30 марта до 18 часов 31 марта местами ночью и утром по Татарстану, в том числе в Казани, на дорогах ожидается сильная гололедица. Днем местами возможны гололедные отложения.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупреждала водителей о неблагоприятных погодных условиях 30 марта. Сегодня на территории Татарстана возможны осадки в виде снега и мокрого снега, метели с ухудшением видимости до 1000 метров, ветер порывами до 23 м/с, на дорогах гололедица, снежная каша, возможно образование снежных заносов.

Маргарита Головатенко