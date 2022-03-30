Росздравнадзор зафиксировал перепродажу лекарств через соцсети

Росздравнадзор зафиксировал факты перепродаж лекарств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росздравнадзоре пояснили, что подобное является нарушением законодательства. Кроме того, когда покупатель приобретает препараты таким образом, он не может быть уверен в их качестве. Лишь аптечные организации, соблюдающие все правила торговли, могут гарантировать эффективность и безопасность лекарств.

Отмечается, что по закону дистанционная продажа лекарств с последующей доставкой заказчикам возможна только аптеками, у которых есть специальное разрешение Росздравнадзора. Таких организаций чуть больше 400. Рецептурные препараты дистанционно реализовываться не могут, уточнили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств, чтобы не возникал дефицит препаратов на фоне ажиотажа. По мнению представителей ведомства, отсутствие препаратов в аптеках обусловлено искусственно создаваемым ажиотажем, так как люди запасаются ими на будущее.



Дарья Акимова