ФАС проводит антикартельные проверки пяти крупнейших российских дистрибьюторов сахара

Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших российских дистрибьюторов сахара. В их числе «Скайфуд», ТД «Невская бакалея», «Дары полей», «Пангея» и «Сударушка».

Ведомство намерено изучить причины возможного необоснованного повышения цен на сахар и сокращение продукции на рынке. Также планируется анализ цепочки продаж товара от производителя до розничной торговли.

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При обнаружении фактов нарушения закона о защите конкуренции будет возбуждено антимонопольное дело. Компаниям-нарушителям грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки, передает ТАСС.

На прошлой неделе ФАС возбудила антимонопольное дело против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит». Причиной стали недопоставки сахара в магазины в Воронежской области. Проверка началась после многочисленных обращений граждан из-за повышения цен на продукцию.

Несколько дней назад ведомство возбудило дело против крупнейшего производителя сахара в России «Продимекс» по подозрению в незаконной координации деятельности торговых сетей, приведшей к повышению розничных цен на товар. На нарушение указал анализ документов и другой информации, полученной в ходе проверок.

Диана Жиленкова