В 2021 году в Татарстане было произведено 170 тысяч тонн сахара — это мало или много?

В 2021 году после сбора урожая в Татарстане было произведено 170 тысяч тонн сахара. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

У татарстанцев повышенный интерес к покупке сахара возник после объявления Западом санкций против России. По данным Татарстанстата, за неделю цены на сахарный песок выросли на 23,32%. Если 11 марта его средняя цена в республике составляла 64,15 рубля, то к 18 марта она достигла 79,11 рубля за килограмм.

Однако на днях в Казани ретейлеры сообщили о постепенном снижении спроса на сахар. По словам представителей торговых сетей, его поставки в единый распределительный центр идут постоянно. Каждый день 20 тонн песка отгружают две-три фуры.

170 тысяч тонн сахара — это:

В 1,7 раза больше , чем употребляют татарстанцы — около 100 тысяч тонн в год.

, чем употребляют татарстанцы — около 100 тысяч тонн в год. 3,14% от всего произведенного сахара в России к 1 февраля 2022 года — к этой дате было изготовлено 5,4 миллиона тонн сахара из свеклы урожая 2021 года.

к 1 февраля 2022 года — к этой дате было изготовлено 5,4 миллиона тонн сахара из свеклы урожая 2021 года. В два раза меньше , чем за сезон 2019/2020 — тогда в Татарстане было произведено 352 тысячи тонн сахара.

, чем за сезон 2019/2020 — тогда в Татарстане было произведено 352 тысячи тонн сахара. Примерно в 2,5 раза больше , чем было выработано сахара в Татарстане 10 лет назад — в 2012 году здесь произвели 65,7 тысячи тонн сахара.

, чем было выработано сахара в Татарстане 10 лет назад — в 2012 году здесь произвели 65,7 тысячи тонн сахара. На 27,7 тысячи тонн больше , чем произвели сахара в Башкортостане в 2021 году — местные сахарные заводы выпустили 142,3 тысячи тонн песка.

, чем произвели сахара в Башкортостане в 2021 году — местные сахарные заводы выпустили 142,3 тысячи тонн песка. В 2,69 раза меньше , чем было произведено сахара в Липецкой области за 2021 год — в регионе, занимающем второе место в России по производству этого продукта, произвели 458,5 тысячи тонн сахара.

, чем было произведено сахара в Липецкой области за 2021 год — в регионе, занимающем второе место в России по производству этого продукта, произвели 458,5 тысячи тонн сахара. На 70 тонн меньше , чем годовая потребность в сахаре Краснодарского края — она составляет 240 тысяч тонн.

, чем годовая потребность в сахаре Краснодарского края — она составляет 240 тысяч тонн. Столько же сахара произвели в 2020 году в Алтайском крае, и на 6 тысяч меньше, чем в 2021-м.

произвели в 2020 году в Алтайском крае, и на 6 тысяч меньше, чем в 2021-м. На 44 тысячи тонн больше , чем объем импорта в Россию сахара в январе — октябре 2021 года — он составил 126 тысяч тонн.

Дарья Акимова