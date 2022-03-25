В 2021 году в Татарстане было произведено 170 тысяч тонн сахара — это мало или много?
В 2021 году после сбора урожая в Татарстане было произведено 170 тысяч тонн сахара. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
У татарстанцев повышенный интерес к покупке сахара возник после объявления Западом санкций против России. По данным Татарстанстата, за неделю цены на сахарный песок выросли на 23,32%. Если 11 марта его средняя цена в республике составляла 64,15 рубля, то к 18 марта она достигла 79,11 рубля за килограмм.
Однако на днях в Казани ретейлеры сообщили о постепенном снижении спроса на сахар. По словам представителей торговых сетей, его поставки в единый распределительный центр идут постоянно. Каждый день 20 тонн песка отгружают две-три фуры.
170 тысяч тонн сахара — это:
- В 1,7 раза больше, чем употребляют татарстанцы — около 100 тысяч тонн в год.
- 3,14% от всего произведенного сахара в России к 1 февраля 2022 года — к этой дате было изготовлено 5,4 миллиона тонн сахара из свеклы урожая 2021 года.
- В два раза меньше, чем за сезон 2019/2020 — тогда в Татарстане было произведено 352 тысячи тонн сахара.
- Примерно в 2,5 раза больше, чем было выработано сахара в Татарстане 10 лет назад — в 2012 году здесь произвели 65,7 тысячи тонн сахара.
- На 27,7 тысячи тонн больше, чем произвели сахара в Башкортостане в 2021 году — местные сахарные заводы выпустили 142,3 тысячи тонн песка.
- В 2,69 раза меньше, чем было произведено сахара в Липецкой области за 2021 год — в регионе, занимающем второе место в России по производству этого продукта, произвели 458,5 тысячи тонн сахара.
- На 70 тонн меньше, чем годовая потребность в сахаре Краснодарского края — она составляет 240 тысяч тонн.
- Столько же сахара произвели в 2020 году в Алтайском крае, и на 6 тысяч меньше, чем в 2021-м.
- На 44 тысячи тонн больше, чем объем импорта в Россию сахара в январе — октябре 2021 года — он составил 126 тысяч тонн.
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