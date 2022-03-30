Новости спорта

17:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Спортсмен из Казани Илья Савин стал обладателем Кубка России по карате

16:13, 30.03.2022
Спортсмен из Казани Илья Савин стал обладателем Кубка России по карате
Фото: kzn.ru

Казанский спортсмен Илья Савин стал победителем Кубка России по олимпийской версии карате — WKF в весовой категории 60 кг. Соревнования проходили с 28 по 30 марта в Тюмени.

Казанец провел четыре поединка: в первом и втором он выиграл у ведущих спортсменов из Санкт-Петербурга и Томска, в третьем бою победил серебряного призера чемпионата России из Пензы, а в финале одолел спортсмена из Курганской области Никиту Стрелкова.

Савин стал первым в республике спортсменом, выигравшим Кубок России по карате, сообщается на сайте мэрии Казани.

В февраля 2020 года Савин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по карате WKF-2020, прошедшего в Венгрии.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также