Савин завоевал первую в истории Татарстана медаль чемпионата Европы по каратэ WKF

Татарстанский спортсмен Илья Савин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по каратэ WKF-2020, прошедшего в Венгрии.

В весовой категории 60 кг среди участников 18—20 лет он одержал победу в схватках с представителями Испании, Венгрии и Македонии, а в борьбе за третье место одолел каратиста из Дании.

Таким образом, Савин стал первым в истории татарстанского спорта спортсменом, завоевавшим медаль на первенстве Европы по каратэ WKF.

Савин является воспитанником спортивной школы «Ак Буре», где тренируется под руководством тренера Искандера Шагина.