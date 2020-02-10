Савин завоевал первую в истории Татарстана медаль чемпионата Европы по каратэ WKF
Татарстанский спортсмен Илья Савин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по каратэ WKF-2020, прошедшего в Венгрии.
В весовой категории 60 кг среди участников 18—20 лет он одержал победу в схватках с представителями Испании, Венгрии и Македонии, а в борьбе за третье место одолел каратиста из Дании.
Таким образом, Савин стал первым в истории татарстанского спорта спортсменом, завоевавшим медаль на первенстве Европы по каратэ WKF.
Савин является воспитанником спортивной школы «Ак Буре», где тренируется под руководством тренера Искандера Шагина.СпортОбщество Татарстан
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