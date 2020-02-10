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Савин завоевал первую в истории Татарстана медаль чемпионата Европы по каратэ WKF

11:33, 10.02.2020
Савин завоевал первую в истории Татарстана медаль чемпионата Европы по каратэ WKF
Фото: minsport.tatarstan.ru

Татарстанский спортсмен Илья Савин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по каратэ WKF-2020, прошедшего в Венгрии.

В весовой категории 60 кг среди участников 18—20 лет он одержал победу в схватках с представителями Испании, Венгрии и Македонии, а в борьбе за третье место одолел каратиста из Дании.

Таким образом, Савин стал первым в истории татарстанского спорта спортсменом, завоевавшим медаль на первенстве Европы по каратэ WKF.

Савин является воспитанником спортивной школы «Ак Буре», где тренируется под руководством тренера Искандера Шагина.

СпортОбщество Татарстан
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