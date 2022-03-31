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Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до +4 градусов

05:23, 31.03.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до +4 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 31 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до +4 градусов. В Казани ожидается от 0 до +2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Общество Татарстан

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