В Альметьевске задержали двух мужчин, которые избили и ограбили таксиста

Фото: Максим Платонов (архив)

В Альметьевске задержали двух мужчин, которые украли у таксиста мобильный телефон, а затем избили его. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч.2 ст.162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Как рассказал потерпевший, он подвозил злоумышленников по заявке службы такси по городу. По дороге пассажиры распивали алкоголь. Таксист попросил одного из них пристегнуть ремень безопасности, в ответ злоумышленник приставил канцелярский нож к его горлу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Затем второй пассажир начал угрожать водителю отверткой, требовать выручку, сотовый телефон и документы на автомобиль. Пытаясь оказать сопротивление, таксист врезался в столб. Злоумышленники вышли из машины, забрали сотовый телефон, разбили лобовое стекло и стали убегать.



Таксист побежал за ними, мужчины избили его и сломали ему руку. Недалеко от места происшествия находились сотрудники полиции, и потерпевший обратился к ним за помощью. В результате были задержаны мужчины 27 и 39 лет. Их заключили под стражу на два месяца.

Недавно жителя Казани обвинили в похищении бывшей девушки, вымогательстве и угрозе убийством. В октябре прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, встретил девушку после работы, схватил за волосы и насильно усадил в автомобиль приехавшего с ним знакомого. Потерпевшую сначала доставили в одну квартиру, а затем на съемное жилье подозреваемого. Злоумышленник бил ее и угрожал расправой. На следующий день девушка была освобождена.

Диана Жиленкова