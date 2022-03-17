Казанца обвинили в похищении бывшей девушки, вымогательстве и угрозе убийством

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 32-летнего жителя Казани. Его обвинили по трем статьям — о похищении человека, о вымогательстве и об угрозе убийством.



Следствие считает, что обвиняемый в 2021 году поддерживал отношения с 22-летней жительницей Казани. В дальнейшем она прекратила отношения с ним из-за его агрессивного поведения. Мужчина стал преследовать ее, угрожать расправой и вымогать деньги.

Вечером 5 октября прошлого года, будучи пьяным, казанец встретил девушку после работы, схватил за волосы и насильно усадил в автомобиль приехавшего с ним знакомого. Девушку доставили сперва в одну квартиру, а затем на съемную квартиру подозреваемого. Злоумышленник бил ее и угрожал расправой.

Мать девушки поняла, что дочь попала в беду, и обратилась в полицию. 6 октября девушка была освобождена. Обвиняемый не признал причастность к совершению преступления. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее 40-летнего жителя Казани обвинили в насильственных действиях сексуального характера и разбое, совершенных в 2007 году. Тогда злоумышленника не нашли, данные о возможной причастности казанца были получены лишь в 2022 году. Назначенные в ходе расследования дела генотипоскопические экспертизы биологических материалов, изъятых с места преступления в 2007 году, показали их однозначную принадлежность предполагаемому преступнику. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Маргарита Головатенко